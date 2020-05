Neslavā kritusi pētniece izplata nepatiesību: gripas vakcīna un maskas nevar aktivizēt koronavīrusu

Viņa interneta lietotāju vidū popularitāti iemantojušā filmā Plandemic (latviskojot – Plāndēmija) stāsta, ka gripas vakcīna un maskas valkāšana palielina risku saslimt ar jauno koronavīrusu, savukārt hidroksihlorohīnu, kas no tā it kā ārstē, sabiedrībai esot liegts lietot. Kas ir Mikovica un vai viņas teiktajā ir kaut druska patiesības? Re:Check un vairāku citu mediju analīze liecina, ka ne.

Visā pasaulē filmu redzējuši vairāki miljoni cilvēku, līdz tā izņemta no YouTube un Facebook maldinošās informācijas dēļ. Atziņas no šī video popularitāti iemantojušas arī Latvijas Facebook lietotāju vidū. Tāpat to viens otram cilvēki pārsūta arī ar WhatsApp starpniecību. Re:Check rakstā pie visiem apgalvojumiem pievienotas atsauces ar informācijas avotiem, lai lasītāji vērtējumus var pārbaudīt paši.

Tā nav taisnība. 2009.gadā Mikovica tiešām nāca klajā ar informāciju, kas izraisīja viļņošanos gan medijos, gan zinātnieku vidū. Viņa publicēja rakstu, kurā ziņoja, ka atklājusi vīrusu, kas ir cēlonis līdz šim neizprastai saslimšanai – hroniskā noguruma sindomam. Prieks par nozīmīgo atklājumu gan ātri vien noplaka, kad vairāki citi zinātnieki, kas mēģināja viņas pētījumu atkārtot, nespēja nonākt pie šāda secinājuma. To atkārtot nespēja pat atsevišķi pirmā pētījuma autoru komandas pētnieki un viņa pati. Kā zināms, pētījuma atkārtojamība ir viens no būtiskākajiem zinātnes pamatprincipiem, lai pārliecinātos, ka secinājumi ir pareizi un uzticami. Tā rezultātā žurnāls Science, kas pētījumu publicēja, to vēlāk nolēma atsaukt, bet zinātnes institūts, kur Mikovica strādāja, viņu atlaida no darba. Mēnesi vēlāk pret viņu arī izvirzīja kriminālapsūdzību un viņu arestēja par informācijas un piezīmju grāmatu zādzību no bijušās darbavietas.