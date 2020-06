Necepies! Dermatologs par to, cik patiesībā jāuzturas saulē, lai pietiktu D vitamīna

Mēs neatzīstam par drošu sauļošanos bez aizsargkrēma, pat ja tās ir tikai pārdesmit minūtes. Noteikti nevajadzētu sauļoties laikā, kad ir aktīvā saule, t.i., no 11.00 – 16.00, jo tad UV indekss ir visaugstākais.

Ja mūsu darbs vai hobijs ir saistīts ar ilgstošu atrašanos ārtelpās, pirms došanas ārā no mājas noteikti vajadzētu uzklāt saules aizsarglīdzekļus un neaizmirst tos atjaunot ik pēc 2 – 3 stundām. Noteikti būtu jālieto arī galvassega un, ja iespējams, arī saulessbrilles. Tāpat būtu jāpiedomā pie apģērba. Neskatoties uz to, ka laiks ir karsts, labāk izvēlēties gaišu, plānu apģērbu, taču ar garām rokām. Šortu vietā priekšroka būtu dodama biksēm, bet sintētisku audumu vietā – kokvilnai, jo kokvilna neveicina UV staru uzsūkšanos. Sintētiski apģērbi pret ultravioleto starojumu tik labi neaizsargā.

SPF norāde garantē, ka saules aizsarglīdzeklis pasargās no UVB starojuma. To, vai konkrētais līzeklis pasargā arī no UVA starojuma, jāskatās atsevišķi, lasot aprakstu par līdzekli.