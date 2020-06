Septiņi gadi darbnīcā - klasisks auto, kura pārbūve izmaksāja €3 miljonus

Mercedes-Benz 600 Pullman jau bāzes versijā ir caurcaurēm iespaidīgs automobilis. Tomēr kāds vārdā neminēts auto entuziasts pirms 13 gadiem vērsās pie Mercedes-Benz Classic, jo vēlējās ne tikai atjaunot, bet atbilstoši viņa gaumei un redzējumam uzlabot jau tā pompozo limuzīnu. Rezultātā sanāca ārkārtīgi grezns braucamais ar pusgadsimtu senu ārējo dizainu un 21.gadsimta Maybach aprīkojumu. Nīderlandes Autoleitner.nl to tagad piedāvā iegādāties par vairāk nekā diviem miljoniem eiro.

Demokrātisku valstu vadītājiem un diktatoriem domāto auto Mercedes-Benz ražoja periodā no 1963.gada līdz 1981.gadam, un kopumā W100 tipa automašīnas tika uzbūvētas 2677 eksemplāros. Pullman versiju ar četrām vai sešām durvīm bija vēl mazāk - tikai 429 vienības.

Ārējais izskats ir viena lieta, un tas saglabāts kā automobilim, kurš tikko izbraucis no rūpnīcas. Tai pašā laikā šis auto slēpj tehniku, kas aizgūta no Maybach 57 un 62 modeļiem, piemēram, aptumšojams stikla jumts atpakaļ, elektrisks bagāžnieka vāks, atpakaļskata kamera, atsevišķi, elektriski regulējami sēdekļi ar apsildi un ventilāciju aizmugurē, atvāžami galdiņi, ledusskapis, minibārs, televizors ar DVD atskaņotāju, aizmiglota stikla starpsiena, kas nodala šoferi un pasažieriem u.c.

Ja komforta aprīkojums ņemts no mašīnām, kas radītas šā gadsimta sākumā, tad dzinējs saglabāts oriģinālais. Tas ir 6,3 litru V8 ar 250 zirgspēkiem, motors strādā pārī ar četru pakāpju automātu. Ar īpašu dinamiku limuzīns neizceļas, tomēr smagnēja, lēnīga gaita tam piestāv. Galvenais ir komforts, un par to cita starpā gādā pašlīmeņojošā balstiekārta, kas arī aizlienēta no Maybach.