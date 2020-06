Gripas vakcīna – neefektīva un lieka?

SPKC gan uzsver, ka neviena vakcīna nepasargā 100% no saslimšanas, taču, ja cilvēks tomēr saslimst, tā saīsina un atvieglo slimības gaitu, mazina komplikāciju un nelabvēlīgā iznākuma risku. Latvijā no gripas ik gadu mirst vairāki desmiti cilvēku. 2017./2108.gada gripas sezonā – 81 cilvēks vecumā no 16 mēnešiem līdz 95 gadiem (vidējais vecums 67 gadi). No viņiem vakcinēts pret gripu bija viens, teikts Imunizācijas valsts padomes 2018.gada sēdes protokolā. Šosezon no gripas miruši 26 cilvēki. Gandrīz visiem bijušas arī citas saslimšanas. Iepriekšējā sezonā miruši 86.

Krauze tomēr gripu par bīstamu slimību neuzskata un norāda, ka no citām slimībām mirst vairāk. “Ja mēs katru gadu potēsimies pret gripu, tas ir pilnīgi nevajadzīgs pasākums. Mums ir jāpotējas pret slimībām, kas ir bīstamas, no kurām tiešām var nomirt.” Krauze arī Re:Check pauda, ka no vakcīnām “ļoti bieži” esot alerģijas, ko radot tām “pievienotie aģenti, piemēram, uz alumīnija bāzes”. Deputāts gan nevarēja nosaukt, cik procentos gadījumu tādas ir, jo bieži cilvēki tās nesasaistot ar vakcīnām kā cēloni. Mītus par vakcīnu blaknēm un tām pievienoto vielu, tostarp alumīnija, devām un it kā kaitīgumu Re:Check aprakstīja vienā no iepriekšējiem rakstiem.

Krauze gan uzsvēra, ka negrib “pieslēgties sazvērestību teoriju piekritējiem”. Piemēram, pret ērču encefalītu viņš potējoties.

Kā norāda Nikiforova, Eiropas mērķis ir panākt, lai vecumā virs 65 gadiem vakcinējas vismaz 75% cilvēku. Latvija, kas šiem cilvēkiem kompensē 50% vakcīnas cenas, šajā ziņā ir vienā no pēdējām vietām, lai gan ar katru gadu vakcinējas vairāk sirmgalvju – pašlaik tie esot 11,1%. Pilnībā vai daļēji vakcīna tiek kompensēta arī citām riska grupām. Valsts neapkopo datus, cik cilvēku vakcinējas par saviem līdzekļiem. Zāļu valsts aģentūras Re:Check sniegtā informācija liecina, ka aizvadītajā scheckezonā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada martam kopā realizētas 178,7 tūkstoši vakcīnu devu. Iepriekšējā sezonā no 2018.gada augusta līdz 2019.gada jūnijam pārdots gandrīz divreiz mazāk devu – 93 tūkstoši. Vakcinēties pret gripu ik gadu aicina gan Veselības ministrijas vadītāji, gan Latvijas vadošie ārsti.