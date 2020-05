Vakcinācija novērš smagas saslimšanas ar infekcijas slimībām, nevis izraisa tās

Neskatoties uz salīdzinoši augsto vakcinācijas aptveri, Latvijas iedzīvotāji ir skeptiski par vakcīnu drošumu un to efektivitāti. Par to liecina 2018.gadā visā pasaulē veiktais the Wellcome Global Monitor pētījums par sabiedrības uzskatiem par zinātni un veselības jomas izaicinājumiem, tai skaitā vakcināciju. Lai gan trīs no četriem pētījumā aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem (arī tie, kuriem nav bērnu) uzskatīja, ka bērniem ir svarīgi saņemt vakcīnas, tikai puse aptaujāto pauda pārliecību, ka vakcīnas ir efektīvas, bet vēl mazāk bija to, kuri uzskatīja, ka vakcīnas ir drošas.