Tieslietu padome jau šodien varētu balsot par ģenerālprokurora amata kandidātu

Patlaban Latvijā tiesu varas reforma ir beigusies, savukārt Valsts policijā reforma turpinās. Tas nozīmē, ka arī prokuratūras struktūru nepieciešams izveidot efektīvāku. Kā piemēru viņš minēja to, ka patlaban no deviņām prokuratūrām katrā ir trīs prokurori un viens virsprokurors.

Tāpat Ilsteris atbildot uz jautājumiem, kritizēja to, ka prokuratūra savā darbā vāji piemēro vispārīgos tiesību principus, kas īpaši bija vērojams Latvijas pilsones Kristīnes Misānes gadījumā. "Ja Satversme šos principus aizsargā, tad kāpēc mēs šīs normas nepiemērojam," jautāja Ilsteris.

Viņš savā prezentācijā minēja to, ka vienam no pamatvirzieniem jābūt korupcijas, ekonomisko, finanšu un terorisma noziegumu apkarošanai, jo ārvalstu partneri šajā jomā sagaida no Latvijas konkrētus rezultātus. Jau tagad gada laikā Latvijas atbildīgās institūcijas daudz izdarījušas, lai Latvija netiktu iekļauta pelēkajā sarakstā, taču tas nav iemesls, lai ieslīgtu pašapmierinātībā.