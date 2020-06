Mediķis: sajūtas, atgriežot cilvēku dzīvē un atdot ģimenei, ir neaprakstāmas

Roberts Fūrmanis ir ārsts trešajā paaudzē. Roberta paraugs bijis tēvs, kuru viņš atceras kā ļoti harizmātisku ārstu, tāpēc tēva aicinājumu un labo no viņa Roberts ņēmis līdzi arī savā ārsta profesijā. Lai gan tēvs Robertu audzinājis stingri, ar ļoti lielām prasībām, vienlaikus viņš arī daudz ko devis. “Šobrīd gan to pāragri prasīt no saviem bērniem, bet ceru, ka arī mani bērni mani ņems kā piemēru, lai, iespējams, kļūtu par ārstiem,” teic Roberts Fūrmanis.