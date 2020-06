Kā visu laiku gudrākais cilvēks pasaulē neviena nesaprasts nomira nabadzībā

Kad Sidisam bija tikai gads un astoņi mēneši, viņš jau spēja lasīt laikrakstu “The New York Times”. Līdz sešu gadu vecumam viņš jau runāja vairākās valodās, to skaitā angļu, franču, vācu, krievu, ebreju, turku un armēņu. Bērnībā Sidiss pat izgudroja pats savu valodu, tomēr nav īsti skaidrs, vai viņš to izmantoja, arī būdams pieaudzis. Ambiciozais bērns arī rakstīja dzeju, stāstus un pat potenciālas utopijas konstitūciju.