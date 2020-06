Šogad LIC pārbaudīta 861 ērce, no tām 32 bijušas inficētas

SPKC informē, ka Latvijā ik gadus ar Laimas boreliozi saslimst no 200 līdz 600 iedzīvotājiem. Ērču izpētes rezultāti liecina, ka vidēji no 20 līdz 40% ērču ir inficētas ar borēlijām. Atšķirībā no ērču encefalīta, kad vīruss tiek ievadīts tieši asinīs, borēlijas no piesūkšanās vietas izplatās cilvēka organismā pēc vairākām diennaktīm.