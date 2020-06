Jurisprudences studentus aicina pieteikties praksē Rīgas apgabaltiesā

"Šāda sadarbība dod pienesumu ne tikai jauniešiem, bet arī Latvijas tieslietu sistēmai, jo daudzi no maģistrantiem nākotnē izvēlas savu karjeru saistīt ar darbu tiesā, vai arī kā tiesu sistēmai piederīgas personas. Tas kalpo arī turpmākai Latvijas valsts attīstībai, tās demokrātisko pamatu un tiesiskuma stiprināšanai," citēta Vilsone.

Rīgas apgabaltiesas apkopotā statistika par noslēgtajiem prakses līgumiem liecina, ka, iespēju iepazīt darbu apelācijas instances tiesā, izvēloties to kā prakses vietu, ik gadus izmanto vairāk nekā 20 studentu no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes. No šīs mācību iestādes Rīgas apgabaltiesā vienmēr ir bijis visplašākais praktikantu skaits.