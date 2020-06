“Sievietēm zinātnē” balvu saņem septiņas talantīgas Baltijas zinātnieces

Par savu ieguldījumu zinātnē 6000 eiro balvu šogad saņem Dr.Chem. Iveta Pugajeva, Mg.Sc.Ing. Aiga Ivdre un Mg.Sc. Chem. Ivita Bite no Latvijas, Dr. Rima Budvītīte (Rima Budvytyte) un Mg.Sc. Dominika Dapkute (Dominika Dapkute) no Lietuvas, kā arī Dr. Mārja Grosberga (Maarja Grossberg) un Mg.Sc. Lisandra Menēzisa (Lisandra Meneses) no Igaunijas.