Vai Rīgā tagad jābūvē koncertzāle un politiķim jāveido skulptūras pie mākslas muzeja?

Bez tam nekas vēl nav beidzies, jo epidēmija turpināsies vismaz divus gadus un skulptūra tāpēc vairāk atgādina kapu pieminekli medicīnas šodienas bezspēcībai pandēmijas priekšā. Zāļu vēl nav, vakcīnu arī nav. Cilvēki turpina mirt, otrais vilnis esot gaidāms rudenī, bet Rīga manifestē ar politiķa pieminekli, kura patosu saprot tikai autors pats. Publiskās dekorācijas mums patīk, masu pasākumi arī. Vai arī tie nav sārņi no sovjetiskās pagātnes un mēs nespējam atbrīvoties no veciem ieradumiem?

Latviešu valodā joprojām nav piemērota vārda, kas apzīmētu naudas piesavināšanās procesu, kuru krievi dēvē par “otkatu“. Tie ir kukuļi („bakšiš“) kurus amatpersonas saņem no būvētājiem par iespēju celt noteiktas ēkas, objektus. Tie mēdzot Latvijā būt apmēram 15% -20% no projekta budžeta, bet Krievijā varot sasniegt pat 50-70%. Nav grūti parēķināt, cik liela pienesumā vērtība amatpersonām un iesaistītajām partijām būs pieejama, ja Rīgā beidzot sāks būvēt 120 miljonu vērto akustisko koncertzāli. Daudziem tas būs ļoti izdevīgi. Peļņa – uz rokas. Tikmēr pieķert šos ļaudis VID nav izdevies gandrīz nekad un sabiedrība mēdz neprotestēt un apšaubīt objektus, kas saistīti ar sportu vai mākslu. Šīs jomas Latvijā skaitās svētas un neaizskaramas lietas. Tiek būvēti stadioni, kuros neviens netrenējas un koncertzāles, kurās koncerti notiek reti. Nopelna celtnieki, nopelna politiķi, ierēdņi un partijas, bet mēs par to samaksājam viņiem no nodokļu naudas un tukšie objekti paēnām sāk kalpot citiem mērķiem.