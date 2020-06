Putins publicējas ASV žurnālā; aizstāv PSRS un Baltijas valstu okupāciju

"Padomju Savienība izdarīja visu, kas bija tās spēkos, lai izveidotu antihitlerisko koalīciju. Par spīti - es to atkārtošu - Rietumvalstu divkosīgajai rīcībai," sacīts publikācijā.

"1939.gada rudenī Padomju Savienība, īstenojot savus stratēģiskos militāros un aizsardzības mērķus, sāka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas inkorporācijas procesu. To iestāšanās PSRS tika īstenota uz līguma pamata ar vēlēto varas iestāžu piekrišanu. Tas atbilda tā laika starptautiskajām tiesībām un valstu likumiem," teikts Putina publikācijā.

Žurnālu "The National Interest" izdod ASV domnīca "The National Interest Center" ("Nacionālo interešu centrs"). Šīs domnīcas prezidents ir Kremlim tuvais politologs Dmitrijs Saimss, kurš Krievijas televīzijas Pirmajā kanālā ir viens no politiskā sarunu šova "Lielā spēle" ("Boļšaja igra") vadītājiem.