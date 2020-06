PVO brīdina par koronavīrusa atgriešanos Eiropā

Tikmēr ES institūcijas lemj, no kādām valstīm atļaut un no kādām aizliegt ieceļot ES no 1.jūlija. Raidorganizācijas "Euronews" rīcībā nonākušais saraksta uzmetums liecina, ka aizliegumu plānots attiecināt uz ASV, Brazīliju, Kataru un Krieviju.