Eksperts: Krievi testē Ukrainas aizsardzības līnijas un gatavojas iespējamajai vasaras ofensīvai

"Skaidrs, ka ieņemt tik lielu pilsētu nebūs viegli. Mēs jau esam redzējuši, ka krievi, pirms ieņemt pilsētu, noslauka to no zemes virsmas. Tas ir Mariupoles stāsts, kur ar baisiem uzbrukumiem to padarīja neapdzīvojamu, tad krievi ieņēma pilsētu ar to, kas tur vēl bija palicis. Jāatzīst, ka Harkivai ir cits mērogs," teica Andžāns.