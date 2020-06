Konstitucionāls apvērsums Krievijā jeb cara atgriešanās

Tas ir pietiekami, lai uzvarētu. Lai gan Putinam ir agrāk bijuši daudz labāki popularitātes rādītāji. Tagad Kremļa šefam vajag, lai tauta pasaka, ka piekrīt jaunajai konstitūcijai, lai gan tā jau sen ir uzrakstīta, pieņemta, varas gaiteņos nobalsota un faktiski stājusies spēkā. Pagaidām nav nekādu pazīmju, ka Alekseja Navaļnija aicinājumi boikotēt šo pasākumu, varētu ko grozīt Krievijas un Putina ikdienā. Jekaterinburgas šefa Jevgenija Roismana formulējumi par to, ka šis „konstitucionālais apvērsums“ esot absurds, pagaidām nav panākuši efektu, atbalstu plašās iedzīvotāju masās un kritika jau apklususi sadzīves diskusiju aizkrāsnē.

Kā par nelaimi nelāgais vīruss visu nojauca. Pie viena nenoturējās naftas cena un pieauga bezdarbs un sabiedrības apjukums. Svinēšana un vēlēšanas tika pārceltas uz nākotni. Tas, ka pirmais solis notiek tagad nozīmē, ka nākotne ir iestājusies. Taču Putina PR vairs nav tik gluds un spīdīgs kā to varētu vēlēties. Viņš vairs nelido ar dzērvēm, nepozē uz zirga, bet ir spiests pieņemt sabiedrības sašutuma par pensijas vecuma paaugstināšanu.

Asprātīgais piegājiens – piedāvāt tiem, kas ierodas uz velēšanām, iespēju izlozēt automašīnas un dzīvokļus ir viena lieta. Otra ir aktīvs spiediens uz uzņēmumu vadītājiem, lai piespiestu strādājošos noteikti iet un balsot. Reuters nesen informēja par dokumentiem, kuros no lielo uzņēmumu vadības tiek pieprasītas atskaites par to kad un kā darbinieki ir piedalījušies vēlēšanās. Pie kam – visiem lielajiem darba devējiem tiek piesūtītas pareizās atbildes uz darbaļaužu jautājumiem “Putina velēšanu“ sakarībā. Piemēram: „ Vai taisnība, ka Putins vēlas mainīt Krievijas konstitūciju tieši savu, privāto interešu dēļ?“ . Pareizā atbilde ir sekojoša: „ Putins šādi rīkojas mūsu dēl, lai tie, kas nāks pēc viņa nevarētu panākt, ka valsts eksplodē tā kā to paveica Mihails Gorbačovs un Boris Jeļcins“.