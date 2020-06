Latvijas un Norvēģijas lietotņu salīdzinājums – maldinošs

Facebook lietotāji jūnija vidū dalījās ar ziņu par to, ka “Norvēģija aptur vīrusa izsekošanas lietotni privātuma aizskāruma dēļ”. Publikācijā izklāstīti Norvēģijas lietotnes apturēšanas iemesli un piebilsts: “Latvijā vēl arvien cenšas iestāstīt, ka aplikācija ir nevainīga un nekādi privātuma apdraudējumi nav iespējami.” Tomēr, kā pārliecinājās Re:Check, Norvēģijas lietotne ievāca vairāk datu un uzglabā tos centralizēti, tāpēc pielīdzināt vienu otrai ir maldinoši.

Norvēģija tiešām apturējusi savu lietotni Smittestopp , kuras mērķis ir ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību. Norvēģijas Sabiedrības veselības institūts un kompānija Simula aprīļa vidū izplatīja lietotni trīs pašvaldībās, un Norvēģija kļuva par vienu no pirmajām valstīm, kur Covid-19 ierobežošanai parādījās šāds rīks.

Tomēr atbildīgajai Norvēģijas iestādei bija jādzēš lietotnes ievāktie dati un jāaptur tās izmantošana. Tas bija jādara, jo par datu aizsardzību Norvēģijā atbildīgā iestāde secināja, ka lietotne nesamērīgi iejaucas iedzīvotāju privātumā. Iestāde secināja, ka iejaukšanās bijusi neproporcionāla jaunā koronavīrusa ierobežotās izplatības dēļ, kā arī lietotnes ierobežotās efektivitātes dēļ, jo to izmantoja samērā maz cilvēku. The Guardian raksta, ka lietotni izmantoja 600 000 no 5,4 miljoniem Norvēģijas iedzīvotāju. Norvēģijas Sabiedrības veselības institūtā nepiekrita šim vērtējumam, tomēr solīja dzēst visus lietotnes datus un apturēt tās darbību.