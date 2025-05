Valdība atbalsta ostu reformas tālāko virzību Saeimā

Ostu padomes tiks veidota četru locekļu sastāvā. Paredzēts ka padomēs būs divi pārstāvji no valsts - pa vienam no SM un Ekonomikas ministrijas, kā arī divi pārstāvji no attiecīgās pašvaldības. Satiksmes ministra virzītais pārstāvis, kā atbildīgais par nozari, būs ar izšķirošu balsi, ja valsts un pašvaldības deleģēto valdes locekļu balsis dalīsies vienādās daļās.