Vai partijas pildījušas solīto mājokļu un vides politikā?

Ir iestrādes un vērienīgi plāni, taču pagaidām maz taustāmu rezultātu. RD informē, ka kopš 2020. gada izremontēti 446 dzīvokļi un piecu gadu laikā rinda uz dzīvokļiem samazinājusies uz pusi – no 3186 cilvēkiem 2020. gadā līdz 1656 cilvēkiem šogad. Tā ir pašvaldības palīdzība iedzīvotājiem mājokļu veidā. Šogad plānots sākt atjaunot ap 200 pašvaldības īpašumā esošus neizīrētus dzīvokļus un atjaunot trīs dzīvojamās mājas. Tāpat dome informē, ka parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par divu projektu īstenošanu, lai saņemtu vairāk nekā desmit miljonus eiro no ES fondiem vēl 351 dzīvokļa izveidei. Pašvaldībā arī sagatavots pieteikums 1000 īres dzīvokļu izbūvei valsts programmā; to plānots darīt privātās un publiskās partnerības formā. Šogad paredzēts sākt arī mājokļa izdevumu kompensācijas programmu, lai piesaistītu Rīgai ap 100 jaunu pedagogu, tam plānoti 450 tūkstoši eiro.