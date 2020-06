Ķīnā atrasts gripas vīruss ar "pandēmijas potenciālu"

Nesen atklāto vīrusa paveidu pārnēsā cūkas, taču ar to var inficēties arī cilvēki, norāda zinātnieki. Viņi ir nobažījušies, ka mutāciju rezultātā vīruss varētu sākt izplatīties no cilvēka uz cilvēku, izplatoties visā pasaulē.

Lai arī pagaidām tā vēl nav steidzami risināma problēma, "visas pazīmes" liecina, ka vīruss varētu pielāgoties straujai izplatībai cilvēku vidū, tāpēc to nepieciešams rūpīgi novērot. Tā kā tas ir jauns gripas paveids, cilvēki varētu būt pret to uzņēmīgi.

Pētnieki analizēja vīrusus, kas atklāti cūkām laikā no 2011. līdz 2018.gadam.

Zinātnieki akadēmiskajā žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences" raksta, ka nekavējoties jāuzsāk pasākumi, lai kontrolētu vīrusa izplatību cūku vidū un uzraudzītu lopkopjus, kuri strādā tiešā saskarē ar cūkām.