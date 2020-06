Arī Kandavas novada pašvaldība Satversmes tiesā centīsies panākt novada saglabāšanu

Savukārt vēstuli parakstījušie 20 pašvaldību vadītāji ir ievēlēti no vietējām vēlētāju apvienībām, seši - no Zaļo un zemnieku savienības, pieci - no Latvijas Zemnieku savienības, četri - no Latvijas Zaļās partijas, trīs - no Latvijas Reģionu apvienības, pa vienam ievēlēti no Vidzemes partijas un Reģionu alianses, bet vēl viens no šiem pašvaldību vadītājiem bijis ievēlēts, bet nu jau izstājies no "Vienotības".