Pompeo uzstāj, ka ASV nostāja pret Krieviju ir stingra

"Es domāju, ka tas ir joks no laikrakstu un demokrātu puses," Tramps pavēstīja telekanālam "Fox Business Network".

"Mēs to uztvērām nopietni; mēs atbilstoši rīkojamies," teica Pompeo, nekomentējot laikraksta "The New York Times" minētos izlūkdienestu ziņojumus, ka Krievija piedāvājusi atlīdzību talibiem par ASV karavīru nogalināšanu Afganistānā.