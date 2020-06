Tramps, Krievija un talibi: kas līdz šim nācis atklātībā par "asinsnaudu"?

Pie secinājuma, ka Krievijas militārais izlūkdienests GRU slepus piekukuļojis talibus, nonākuši ASV izlūkdienesti. Par šādu rīcību informētās ASV amatpersonas laikrakstam “The New York Times” pastāstījušas, ka afgāņu kaujinieki šos uzdevumus arī pildījuši, lai izjauktu tobrīd sāktās miera sarunas. ASV izlūkdienesta iegūtā informācija daļēji balstās uz sagūstīto afgāņu kaujinieku pratināšanā iegūtajām ziņām.

2019.gadā kaujās Afganistānā tika nogalināti 20 amerikāņu karavīru, taču nav īsti skaidrs, kuras no traģiskajām epizodēm ir saistītas ar šāda veida pasūtījumu.

Četri amerikāņi tika nogalināti šā gada sākumā, taču talibi jaunus uzbrukumus nav rīkojuši kopš februāra, kad par to parakstīta vienošanās. Koronavīrusa dēļ ASV spēki ir krasi ierobežojuši izbraukšanu no bāzēm Afganistānā, kam arī varētu būt ietekme uz to, ka uzbrukumu ir mazāk.