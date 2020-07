Uz Zemes ir vieta, kur kļūst aukstāks, nevis siltāks

Zinātnieku komanda no Maksa Planka institūta Vācijā, lai simulētu dažādas konfigurācijas un saprastu, kura no tām atbilst aukstajai okeāna daļai, izmantoja ilgtermiņa klimata modelēšanu.

Parasti šī straume no tropiskajiem reģioniem blakus Meksikas straumei paņem siltos un sāļos virsmas ūdeņus, to vietā atnesot aukstākus ūdeņus no kūstošajiem ledājiem. Tieši kas licis šai straumei vājināties, joprojām nav īsti skaidrs. Daži modeļi liecina, ka vainojami varētu būt ledāju ūdeņi no Grenlandes un globālā temperatūras paaugstināšanās.