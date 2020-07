Vācijas parlaments atbalsta atteikšanos no oglēm līdz 2038.gadam

Šobrīd Vācija joprojām ir stipri atkarīga no oglēm, kas nodrošina aptuveni trešdaļu no kopējā valsts enerģijas patēriņa.

Kā norāda Vācijas Ekonomikas ministrija, salīdzinājumā, piemēram, Francijā ogles nodrošina vairs tikai aptuveni trīs procentus no kopējā enerģijas patēriņa.

Saskaņā ar plānu reģioniem, kuru ekonomika šobrīd ir atkarīga no ogļu ieguves, tiks atvēlēti 40 miljardi eiro.

Kancleres Angelas Merkeles valdība apgalvo, ka pakāpeniska atteikšanās no ogļu izmantošanas ir svarīgs solis, lai Vācijas tautsaimniecību padarītu videi draudzīgāku.

Savukārt vides ministre Svenja Šulce norādīja, ka Vācija ir pirmā no attīstītajām valstīm, kas atsakās gan no oglēm, gan no kodolenerģijas.