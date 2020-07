"Rīgas gaisma" turpinās viedo tehnoloģiju ieviešanu

Viena no Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" šī gada prioritātēm ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētā projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā" īstenošanas turpināšana, to ieviešot līdz nākamā gada 26.februārim, izriet no aģentūras sagatavotā 2019.gada pārskata, kas jaunnedēļ tiks skatīts Rīgas domes Pagaidu administrācijas sēdē.