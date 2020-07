Kāpēc "paliec mājās" kustība slikti ietekmējusi onkoloģijas pacientus

Stereotaktiskā radioķirurģijas centra “Sigulda” vadītājs Māris Skromanis atzīst: lai arī pandēmija nesa izmaiņas klīnikas darbībā, stereotaktiskā radioķirurģija (SRS) un stereotaktiskā staru terapija (SBRT) ir vienas no drošākajām onkoloģijas ārstēšanas metodēm šajos pastiprinātās piesardzības laikos: “Mūsu lietotās ārstēšanas metodes ļāvušas centram veiksmīgi adaptēties jaunajām prasībām un sniegt nepieciešamo palīdzību onkoloģijas pacientiem, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ķirurģiskas procedūras nozīmē atrašanos stacionārā, invazīvu iejaukšanos un ilgstošu pēcoperācijas periodu. Ilgstoši ārstējoties ar staru terapiju (4-5 nedēļas), arī palielinās saskarsme ar citām personām un līdz ar to — varbūtība inficēties ar COVID-19. Mūsu sniegtā ārstēšana norisinās ambulatori, individuālam ārstēšanas kursam ilgstot 1-5 dienas, tādējādi samazinot risku skaitu. Tajā skaitā saskarsmi ar citiem pacientiem. Ar katru pacientu uzturam pastāvīgu kontaktu pa tālruni vai videozvanā, lai veiktu novērošanu un korekcijas nozīmētajā režīmā.”

Jo tikai savlaicīga diagnostika spēj glābt vēža pacientu dzīvību un vēzis tiek aktīvi un veiksmīgi ārstēts arī pandēmijas laikā: “Ļoti aicinu pacientus nebaidīties un nākt uz pārbaudēm! Šobrīd medicīnas iestādes ir vienas no drošākajām vietām – medicīnas centru telpas regulāri tiek dezinficētas, personāls un apmeklētāji nēsā sejas maskas. Jāņem vērā – Latvijā katru dienu no onkoloģiskām slimībām mirs vairāk cilvēku nekā no Covid-19. Lai arī onkoloģiskie pacienti vājās imunitātes dēļ ir pakļauti riskam saslimt ar vīrusu, to risks mirt no vēža, ja nekas netiks darīts, ir daudz lielāks!”