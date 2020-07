SPKC: Katrs diagnosticētais Covid-19 slimnieks palīdz pārraut infekcijas transmisijas ķēdi

Viņa atgādināja par gadījumu, kad Covid-19 slimnieks bija pārvietojies ar autobusiem maršrutā Valka-Rīga-Valmiera-Valka kopā ar 109 pasažieriem un SPKC pēc tam publiski aicināja atsaukties šos cilvēkus. Līdz vakardienai ar SPKC bija sazinājušies 22 no šiem pasažieriem.

Tāpat SPKC aicināja atsaukties tos autobusa pasažierus, kuri 26.jūnijā izbrauca plkst.13.35 ar AS "Nordeka"(reisa nr.7743) autobusu maršrutā Rīga-Valmiera-Rūjiena, kā arī pasažieri, kuri brauca ar ar "VTU Valmiera" autobusu (reisa nr.782509) maršrutā Valmiera-Valka, kas izbrauca plkst.16.05.

Visiem pasažieriem, kuri pārvietojās minētajos maršrutos, ir noteikta mājas karantīna, jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67 271 738 laikā no plkst.17 līdz 8.30 vai pa tālruni 64 281 131 darba laikā no plkst.8.30 līdz 17.

SPKC atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Testa veikšanai iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās no plkst.8 līdz 20 un sestdienās no plkst.9 līdz 15, kā arī svētdienās no plkst.9 līdz 12.