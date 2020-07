Covid-19: kuru vainosim pie nākamā ārkārtas stāvokļa?

Zināt to teicienu: “Iedod velnam mazo pirkstiņu, viņš paņems visu roku”? Aptuveni tāda bija sajūta mirkli pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas un ierobežojumu samazināšanas. Kamēr daži no mums to izmantoja, lai pēc trīs mēnešu pārtraukuma beidzot apciemotu vecākus vai satiktos ar tiem draugiem, kuri arī bija ļoti rūpīgi ievērojuši piesardzību, citi to uztvēra kā zaļo gaismu negantām ballēm un krogu reidiem.