Latvijas pļavas putnu dziesmas tagad klausāmas arī "Spotify"

Dabiskajās pļavās, kurās sastopama viena trešā daļa no visas Latvijas augu valsts, mīt arī krietni vairāk putnu sugu nekā citās pļavās. Daudzas no šīm sugām ir aizsargājamas, arī Eiropā par lielu retumu kļuvusī grieze, kas ligzdošanai labprāt izvēlas tieši dabiskās pļavas. No dabisko pļavu pastāvēšanas ir atkarīgas vairākas pļavas putnu sugas, taču dabiskās pļavas izzūd straujāk nekā jebkurš cits biotops Latvijā, un nu tās aizņem vien 0,7% no Latvijas teritorijas – pirms 100 gadiem tie bija 30%. Līdz ar to arī apdraudēti ir arī pļavu iemītnieki, tai skaitā – putni.