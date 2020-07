Kariņš "patiesi vīlies" atbildīgo iestāžu darbā, nespējot sagatavot priekšlikumus ierobežojumiem ieceļotājiem Covid-19 krīzes laikā

Valdība otrdien vēl nelēma par ierobežojumiem ieceļotājiem Covid-19 apstākļos, pamatojot to ar nekvalitatīvi sagatavotiem priekšlikumiem.

Kariņš klāstīja, ka valdībai bija jāskata jautājums, kas ļautu izveidot efektīvu kontroles sistēmu, ļaujot monitorēt tos cilvēkus, kuri ierodas Latvijā no Covid-19 būtiski skartām valstīm, uzliekot tiem pienākumu ievērot prasību pēc ierašanās Latvijā ievērot 14 dienu pašizolāciju.

"Risinājums trešo valstu iebraucējiem vai mūsu tautiešiem, kas atgriežas no trešajām valstīm vai no tā dēvētā "sarkanā saraksta" valstīm, ir jāmeklē. Problēmas formulēt risinājumu radušās, jo ne gluži skaidri ir formulēts uzdevums no Iekšlietu ministrijas politiskās vadības," vērtēja Viņķele, secinot, ka tā dēļ ministrijas ierēdņiem ir grūti sagatavot konkrētas tiesību aktu normas.