Klupdami krizdami, ar bērniem uz rokām pāri Ventas rumbai

Video no novērošanas kamerām, kuras pavērstas uz Ventas rumbu, liek sastingt gan Kuldīgas novada pašvaldības policistiem, gan glābējiem, kuri to redz ikdienā. Kādā video vīrietis ar trim maziem bērniem šķērso rumbu, viens no bērniem iekrīt ūdenī, kādā citā video bērns ir uz vīrieša pleciem, vēl kādā - tiek nests klēpī.