Kokneses kokaīna lieta nodota kriminālvajāšanai

Viņa atgādināja, ka pērn janvārī VP veiksmīgas starptautiskās sadarbības rezultātā īstenoja operāciju kokaīna tranzīta apturēšanā , izņemot vairāk nekā divas tonnas jeb 2 197 725 gramus kokaīna. Kokneses novadā kādā privātmājas teritorijā tika uzieta krava ar 42 kartona kastēm, kas tika sūtītas no Ekvadoras. Kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logo - "TNT", "Badboys", "Gold" un ar delfīna attēlu. Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturēti vairāki Latvijas pilsoņi.

Valsts policija 2019.gada 8.janvārī krimināllietu uzsāka pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas - par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Kriminālprocess uzsākts arī pēc Krimināllikuma 190.1 panta trešās daļas jeb par narkotiskas vielas pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja to izdarījusi organizēta grupa. Kā arī pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas, proti, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa.