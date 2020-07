Prāmis Rīga-Helsinki-Rīga kursēs līdz pat 2021. gada janvārim

Savukārt otru pagaidu maršrutu Turku-Tallina-Turku ar kuģi "Baltic Queen" "Tallink" piedāvās līdz 2021. gada marta beigām.

"Tallink" ģenerāldirektors Pāvo Nogene pauda gandarījumu, ka abi maršruti ir izrādījušies ļoti pieprasīti. "Pašreizējos apstākļos mēs vēlamies būt elastīgi un piedāvāt ceļotājiem drošas ceļošanas iespējas tuvu mājām vai vienkārši baudīt skaistu jūras ceļojumu Baltijas jūrā, palīdzot Latvijai un Igaunijai atgūties no esošās krīzes tūrisma nozarē," viņš sacīja.

Reisi no Rīgas uz Helsinkiem ar kuģi "Silja Serenade" notiks trīs reizes nedēļā trešdienās, piektdienās un svētdienās. Pirmais reiss no Helsinkiem rudens sezonā notiks 30. augustā, bet pēdējā atiešana no Rīgas būs 2021. gada 9. janvārī.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu maršrutā Rīga-Helsinki, ir pievienoti papildu reisi nedēļas nogalēs ar kuģi "Romantika". Plānotie reisi notiks 24. jūlijā, 7. augustā un 28. augustā. Reisos ar kuģi "Romantika" pasažieriem būs iespēja Helsinkos pavadīt sešas stundas.

No 30. augusta līdz 10. janvārim maršrutā Helsinki-Rīga-Helsinki kuģis no "Olympia Terminal" Helsinkos aties plkst. 10 un Rīgā ieradīsies nākamajā rītā plkst. 10.30. No Rīgas tas aties plkst. 16.30 un galamērķi pienāks plkst. 11.15.

Savukārt maršrutā Turku-Tallina-Turku no 28. augusta līdz 2021. gada marta beigām kuģi no Turku aties katru piektdienu plkst. 17.45 un pienāks Tallinā nākamajā rītā plkst. 10.15. No Tallinas kuģis aties plkst. 18 un ieradīsies Turku plkst. 11.