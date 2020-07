VAAD: Zivju bojā ejas iemesls Odzes un Neretas upē nav augu aizsardzības līdzekļi

Lai noteiktu iespējamo piesārņojumu no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, VAAD šā gada 8. jūnijā pēc medijos izskanējušās informācijas par Krustpils novadā Neretas upes krastos novērotajām bojā gājušām zivīm un, ņemot vērā pausto viedokli, ka pirmsšķietami zivju bojāejas iemesls ir lauksaimniecības zemju neatbilstoša miglošana, paņēma divus ūdens paraugus no Odzes upes - augštecē pie iespējamās sākotnējās piesārņojuma vietas un lejtecē pirms ietekas Neretas upē, kā arī vienu ūdens paraugu no Neretas upes, un vienu bojā gājušas zivs paraugu.