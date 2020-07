Automobiļa ērtuma balsts - psiholoģiskais komforts

Psiholoģiskais komforts nav nošķirams no vadītāja atbalsta sistēmām. Automobilis, kurš spēj patstāvīgi monitorēt tuvējo apkārtni, atpazīt šķēršļus un palīdzēt vadītājam no tiem izvairīties, ir iekšējā miera sajūtas pamatā.

Jau 20 gadus senā pagātnē franču ražotājs kā pirmais autobūves uzņēmums Eiropā modeļos C4, C5 un C6 piedāvāja sistēmu, kas brīdina par neapzinātu izbraukšanu no joslas. Šīs sistēmas darbības balsts bija infrasarkano staru sensori, kas novērtēja mašīnas pozīciju joslā. Ja automobilis šķērsoja kādu no sadalošajām joslām, vadītāju par to brīdināja vibrācijas sēdeklī.