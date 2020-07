Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām reģistrēti 15 kandidātu saraksti; kopā 718 deputātu kandidāti

JV sola Rīgu padarīt iedzīvotājiem un biznesam draudzīgāku, mainot pašreizējo situāciju, kad daļai rīdzinieku nākas "bēgt no Rīgas trokšņainās un putekļainās vides". JV mēra kandidāts Ķirsis Rīgu salīdzinājis ar galdiņu uz trīs kājām, no kurām viena ir mājoklis un vide ap to, otra - darbavietas un vietas skolās, bet trešā - kultūra un izklaides joma. No visām šīm "galdiņa kājām" mājoklis un vide ap to ir īsākā jeb šajā jomā ir sliktāka situācija, tāpat arī bērnudārzu nepieejamība neļauj piesaistīt iedzīvotājus galvaspilsētai, norādīja Ķirsis. Politiķis skaidroja, ka kopā ar komandu paredzējis šo situāciju mainīt, tajā skaitā nodrošinot arī īres namu celtniecību.