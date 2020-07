“Jums ir sniegta nepareiza informācija par to, kas notiek. Nebūs bērnu interesēs to komentēt. Paldies par jūsu sapratni. Risināt jautājumu presē nav bērnu interesēs. Tas ir jārisina attiecīgajām institūcijām,” skaidroja vīrietis.

Bērnu tēvs bāriņtiesā ir iesniedzis pieteikumu par Jekaterinas aizgādības tiesību pārtraukšanu pār bērniem, atsaucoties uz to, ka māte it kā esot bijusi vardarbīga pret bērniem, zināms no lietas materiāliem. Savukārt bāriņtiesa, izskatot lietas materiālus, ierosināja lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu arī Stjuartam.

Savukārt, ja bērna dzīvība un veselība ir apdraudēta un bāriņtiesa to konstatē, tad tā var pārtraukt aizgādības tiesības, proti, paņemt bērnu no abiem vecākiem vai arī no viena vecāka atkarībā no situācijas.