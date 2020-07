Aresti, nereģistrēšana, draudi atņemt bērnus: ar ko pirms vēlēšanās saskaras Baltkrievijas opozīcija

Baltkrievijas politisko notikumu vērotāji norāda, ka no visiem reģistrētajiem Lukašenko sāncenšiem lielākais sabiedrības atbalsts esot Tihanovskai. Svetlana Tihanovska savu kandidatūru pieteica pēc tam, kad viņas vīrs, Baltkrievijā pazīstamais vlogeris Sergejs Tihanovskis pēc paziņojuma par startēšanu vēlēšanās tika ieslodzīts.

Tihanovska izteikusies, ka viņai pašai neesot nekādu politisko ambīciju un ka kandidē tikai tāpēc, ka viņas vīrs to nevar izdarīt.

Centrālā vēlēšanu komisija atteikumu reģistrēt Babariko kandidatūru vēlēšanās pamatoja ar to, ka viņš neesot reģistrējis visus savus ienākumus un viņa kampaņa izmantojusi finansējumu no ārvalstu organizācijām. Jāpiezīmē, ka Babariko savāca vislielāko parakstu skaitu, kas bija jāiesniedz reģistrējoties - 367 000, no kuriem komisija par derīgiem atzina tikai 165 000 (reģistrācijai nepieciešami vismaz 100 000 paraksti).