Nauda „tumbočkā“ jeb kam un kā „koronas parādu“ tagad sadalīsim kā prēmijas?

Tieši šādi – kolektīvi aizņemties tikko izlēma 27 Eiropas Savienības dalībvalstis uzsverot, ka rīkosies kopā. Šis kolektīvais lēmums tagad aicinās Eirokomisiju aizņemties naudu 750 miljardu eiro apmērā no starptautiskā kapitāla tirgus. Tas tiek darīts visu mūsu vārdā, lai izvilktu Eiropu ko koronas krīzes izraisītajām sekām. Visas ES dalībvalstis ir piedāvājušas sevi kolektīvi kā šāda gigantiska kredīta ķīla un tāpēc šis parāds mums visiem būs kopīgs. Mēs to maksāsim 30 gadus un mūsu bērni arī.

Ir 100% skaidrs, ka Itālijas bankrots ietekmētu ne tikai šo konkrēto valsti, bet arī visas pārējās ūnijas dalībvalstis. To mēs Latvijā lieliski atceramies no iepriekšējās finanšu krīzes laikiem.

Tieši baidīšana ar nākamo krīzi bija galvenais iemesls kāpēc taupīgās un piesardzīgās valstis „tika piespiestas“ balsot par šo gigantisko aizņēmumu. No otras puses, Emanuels Makrons jau krietni sen runā par ES kā finanšu darījumu ūniju. Tagad, pateicoties Angelas Merkeles atbalstam un koronas krīzes izraisītajai situācijai, šī ideja var izdoties. Tieši Francijas prezidents bija pirmais, kas otrdien visskaļāk priecājās par to, ka beidzot ir izveidots mehānisms kolektīvam naudas aizņēmumam. E. Makrons vēlas ,lai ūnijā daudzas svarīgas nodokļu lietas tiek iekasētas kolektīvi. Piemēram: digitālais nodoklis, nodoklis par plastmasas taras izmantojumu, oglekļa dioksīda muitas utt. Ideja, it kā nav slikta, taču lai to realizētu ir nepieciešama dalībvalstu uzticība un savstarpējā paļāvība.