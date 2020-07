Ar Covid-19 slimos viesstrādniekus no Uzbekistānas bija plānots nodarbināt kūdras ieguvē

Ar Covid-19 slimie Uzbekistānas viesstrādnieki vēl nebija paspējuši uzsākt darba attiecības. Šo cilvēku grupa no apkārtējiem bija izolēta, kamēr tika gaidīti Covid-19 testa rezultāti.

SPKC Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs žurnālistiem pirmdien pastāstīja, ka par visām atļaujām ārvalstu pilsoņiem strādāt Latvijā, tostarp no valstīm ar augstu risku inficēties ar Covid-19, atbild LIAA. Savukārt

Arī testēšanu no Uzbekistānas iebraukušajiem viesstrādniekiem nodrošināja darba devējs. Patlaban šie cilvēki atrodas stingrā pašizolācijā, kuras izdevumus jāsedz darba devējam.

SPKC Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors teica, ka vienam no Covid-19 slimajiem Uzbekistānas pilsoņiem novērojami izteikti saslimšanas ar Covid-19 simptomi, bet pārējo veselības stāvoklim SPKC sekos līdzi. Uzbekistānas viesstrādnieki Latvijā ieceļoja ar lidmašīnu no Baltkrievijas un SPKC par to informējis arī Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punktu, Baltkrievijas un Uzbekistānas varas iestādes.