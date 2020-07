VM pārstāve: Alkohola patēriņa mazināšanai efektīvākie pasākumi ir mārketinga ierobežošana un sabiedrības izglītošana

Viņa uzsvēra, ka, piemēram, mārketinga ierobežošanas un cenu politikas regulēšanas pasākumus par efektīviem alkohola ierobežošanai ir atzinusi Pasaules Veselības organizācija (PVO), balstoties uz vairāku valstu pieredzi. Viens no pozitīvajiem piemēriem šajā jomā esot Lietuva. "Veicot kompleksus pasākumus gan attiecībā uz reklāmas ierobežojumiem, gan pašu tirdzniecības laiku, viņi [Lietuva] ir samazinājuši savu alkohola patēriņu ļoti, ļoti strauji, lai gan iepriekš viņiem bija viens no augstākajiem patēriņiem Eiropā," klāstīja speciāliste.

Runājot par sabiedrības izglītošanu kā vienu no efektīvākajiem instrumentiem alkohola patēriņa mazināšanai, Lazdiņa norādīja, ka

Latvijā samazinās to 15 gadus veco bērnu īpatsvars, kuri ir pamēģinājuši alkoholu, tomēr šis rādītājs aizvien esot augstāks nekā vidēji Eiropā.

"Tātad mums ir jāturpina stāstīt par to, kāds ir alkohola kaitējums," secinājusi eksperte.

Papildus viņa atzīmēja, ka būtiska esot arī ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība, kas īpaši būtu jāuzlabo Latvijas lauku reģionos. "Protams, viens no pasākumiem, ja mums izdosies, ir arī līdzmaksājuma atcelšana pacientiem, kuriem jau ir diagnosticēta narkoloģiska saslimšana," VM sagatavoto rīcības plānu cīņai ar alkoholismu ieskicēja Lazdiņa.

tuvākajā laikā paredzēts izvērtēt arī to, kā cīnīties pret odekolonu un citu kosmētikas un tīrīšanas līdzekļu dzeršanu apreibināšanās nolūkā.

Pārmērīga alkohola lietošana ir cēlonis mirstībai no akūtām un hroniskām alkohola izraisītām slimībām, galvenokārt tās ir sirds - asinsvadu slimības, onkoloģiskās saslimšanas, aknu ciroze, kā arī tīšas un netīšas alkohola lietošanas izraisītās traumas. Latvijā 2017.gadā ar alkohola lietošanu tieši saistītie potenciāli zaudētie mūža gadi vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem veido 10,4% no visiem potenciāli zaudētajiem mūža gadiem.