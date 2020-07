Trim austrāliešiem brauciens uz "McDonald's" karantīnas laikā izmaksā tūkstošiem dolāru

Katrs no trijotnes sodīts ar 1652 Austrālijas dolāru (1004 eiro) naudas sodu, kad policija viņus apturējusi pārbaudīt, ko viņi dara ārā karantīnas laikā.

Melburnā ir spēkā sešu nedēļu karantīna, lai apturētu koronavīrusa izplatību Viktorijas štatā, kur ar to inficējušies tūkstošiem cilvēku un desmitiem miruši.

Viktorijas štata iedzīvotājiem atļauts no mājām iziet tikai pārtikas un svarīgu preču iegādei, lai aprūpētu citus vai dotos uz darbu, vai studētu, ja to nevar izdarīt no mājām.