Covid-19 tests nerada smadzeņu infekcijas risku

Lai pareizi paņemtu vīrusa izmeklējumu, pacients atliec galvu, un ārsts deguna ejā ar vieglām, rotējošām kustībām ievieto kociņu, kam galā ir vates tampons. Pieaugušajiem kociņu ievieto četru līdz piecu centimetru dziļumā. Tik dziļi tas jāievieto, lai sasniegtu augšējo rīkles daļu aiz deguna dobuma. Tur vairojas vīruss, stāsta Osīte. Viņa nenoliedz, ka tests pacientos rada diskomfortu, taču ārsti iepriekš ir īpaši apmācīti to veikt, kā arī ņem vērā pacienta anatomiskās īpatnības un iepriekšējās deguna traumas.

Vates kociņš ražots no speciāla elastīga materiāla, ar kuru nav iespējams traumēt deguna ejas. Izmeklējumu ar koka kociņiem, piemēram, aizliegts veikt. Taču pat ar koka kociņiem nevarētu traumēt hematoencefālisko barjeru. Pirmkārt, šī barjera nav ar kociņu sasniedzama, priekšā atrodas kauls.

Otrkārt, Osīte skaidro, ka sieniņu pārdurt ar vates tamponu uz kociņa no elastīga materiāla pat nebūtu iespējams, jo barjera nav tik trausla. Lai to pārdurtu, būtu nepieciešama resna adata.

Tāpat ar kociņu ienest vīrusu nav iespējams, jo materiāla savākšanai izmanto sterilu kociņu, kuru no iepakojuma ar apstrādātiem vienreizlietojamiem cimdiem izņem tikai pacienta klātbūtnē. Ja kociņš nebūtu sterils, izmeklēšanu nemaz nevarētu veikt, jo uz tā nonāktu piemaisījumi no citiem vīrusiem vai baktērijām.

Tāpat ierakstā minēts, ka sejas maskas nēsāšana izraisa infekciju. Arī tā nav tiesa. Re:Check par to rakstīja jau iepriekš.

Secinājums: Ar Covid-19 testos izmantotajiem kociņiem nav iespējams traumēt sieniņu, kas atdala smadzeņu šķidrumu no asinīm jeb hematoencefālisko barjeru. Cilvēka anatomija neļauj šo barjeru ar kociņu sasniegt – priekšā ir kauls. Pat tad, ja tas būtu iespējams, sieniņa nav tik trausla, lai to varētu bojāt ar kociņu no elastīga materiāla.