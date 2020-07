Ļaudis bieži pieņem, ka cita ticība, atšķirīga ādas krāsa vai etniskā piederība traucē cilvēkiem veidot attiecības. Globalizācijas dēļ jauktās ģimenes mūsdienās vairs nav nekas jauns, bet stigmas iesakņojas sabiedrībā un gluži kā nezāles - tās neiznīkst pašas no sevis. Diemžēl ne visai populārs viedoklis arī 2020. gadā, bet jauktā ģimenē var saglabāt etnisko identitāti un audzināt bērnus abās kultūrās. "Jauktā laulība ir kā jebkura cita laulība, galvenais ir būt ar īsto cilvēku," tā par attiecībām ar latvieti Megiju izsakās viņas vīrs Islams no Ēģiptes.

"Tas bija mans personīgais lēmums neatkarīgi no tā, vai mēs tiešām precētos vai nē,

Par abu attiecībām Islams izsakās mierpilni, uzsverot viņu dziļo draudzību, kas abus vienojusi pirms kāzām. "Megija man bija ļoti laba draudzene trīs gadus pirms mēs apprecējāmies. Es viņas klātbūtnē jutos komfortabli jau no paša sākuma. Dzīvi vienkāršu padara arī fakts, ka mēs abi esam musulmaņi un mums ir līdzīgi uzskati."

Kā vienu no lielākajiem izaicinājumu laulībā Islams min valodas barjeru ar sievas vecākiem. Jautāts, vai viņš mācās latviešu valodu, viņš norāda, ka to dara nepārtraukti. "Neskatoties uz to, ka mēs visu laiku komunicējam angliski, es aktīvi cenšos mācīties latviešu valodu. Es visu laiku jautāju, ko tas nozīmē, ko šis nozīmē... Tāpat es apmeklēju latviešu valodas kursus, kas diemžēl tika pārtraukti Covid-19 pandēmijas dēļ. Man bija lieliska latviešu valodas skolotāja Ruta, viņa prata loģiski izskaidrot gramatiku un teikumu uzbūves."