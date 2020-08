Krievijas un Ķīnas ļodzīgā draudzība

Ķīna starptautiskajās attiecībās bieži izmanto "draudzības" naratīvu, taču attiecībā uz Krieviju oficiālajos dokumentos tas tiek paspilgtināts, uzsverot "Krievijas un Ķīnas tautu draudzības tradīciju, kas nodota no paaudzes paaudzē". Tomēr vēstures notikumi liecina par ko citu - lielu Aukstā kara daļu to attiecības bija naidīgas, normalizējoties tikai pēc PSRS līdera Mihaila Gorbačova un Dena Sjaopina tikšanās 1989.gadā, norādīts NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra ("StratCom") publicētā pētījumā , kura autore ir pētniece Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova.

Analizējot 2018. un 2019.gadā notikušos samitus, kuros tikās Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins, atklājās, ka pērn abas valstis aktīvāk uzsvēra savas draudzīgās attiecības. To varētu skaidrot kā reakciju uz ģeopolitisko situāciju - saspīlējumu ASV un Ķīnas attiecībās un to, ka Krievija uz starptautiskās skatuves arvien vairāk tiek uzlūkota kā spēlētājs, kurš neievēro noteikumus. Daļēji tas varētu arī būs saistīts ar to, ka 2019.gadā apritēja 70 gadi kopš Ķīnas un PSRS diplomātisko attiecību nodibināšanas.