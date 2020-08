Ijabs ierosinājis palielināt Eiropas fondu ieguldījumus zinātnē un inovācijā

Politiķi atgādina, ka sarunas starp ES Padomi un EP par nākošās septiņgades vēl nav beigušās un atkārto EP apņemšanos sarunās budžeta projektu uzlabot. Nepietiekami ieguldījumi zinātnē un inovācijā negatīvi ietekmē Eiropas konkurētspēju pasaulē, uzsver EP deputāti. ES valstīs tie veido vien 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kamēr vidēji OECD 2,4%, bet ASV 2,8% no IKP. Latvija ar ieguldījumiem 0,64% no IKP trīskārt atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa.