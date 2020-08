Es teiktu, ka Turcija vēl arvien ir samērā eiropeiska Tuvo Austrumu valsts. Lai gan vairākums no tās iedzīvotājiem ir musulmaņi, Mustafa Kemala Ataturka mantojums vēl arvien dzīvo. Ja jūs aizbrauktu uz lielajām Turcijas pilsētām – Stambulu, Izmiru, Ankaru, jūs redzētu ļoti kosmopolītu sabiedrību – cilvēkus no dažādām valstīm un dažādiem sabiedrības slāņiem. Daudzas sievietes būs hidžābos, bet daudzas arī tos nevalkās. Situācija noteikti nav tāda kā Saūda Arābijā, Irākā, Sīrijā un Irānā un daudz kur citur mūsu reģionā.

Mustafa Kemals Ataturks bija viens no modernās Turcijas izveidotājiem un tās pirmais prezidents. Būdams spilgts nacionālisma piekritējs, Ataturks ieviesa vairākas būtiskas reformas ekonomikas un sabiedriskajā sfērā uz kuru pamata Turcija eventuāli kļuva par vienu no bagātākajām un spēcīgākajām Tuvo Austrumu valstīm. Piemēram, viņa laikā tika ieviests latīņu alfabēts, starptautiskās mērvienības, laika skaitīšana pēc Gregora kalendāra.

Es gan nevaru noliegt to, ka pēdējā desmitgadē no Turcijas ir aizbraukusi liela sabiedrības intelektuālā daļa. Šie cilvēki arī ir prorietumnieciskākie.

Tam ir bijuši vairāki iemesli. Piemēram, kopš 2013. gada protestiem Gezi parkā Redžepa Tajiba Erdoana valdība ir sākusi vairāk iejaukties cilvēku privātajās dzīvēs. Tāpat arī 2015. gadā sabruka miera sarunas ar Kurdistānas Strādnieku partiju (PKK), kuru rezultātā daļā no valsts izcēlās militārās sadursmes. Vienlaikus mēs saskārāmies arī ar teroristiskā grupējuma «Islāma valsts» šūniņu darbību. Savukārt, pēc apvērsuma mēģinājuma 2016. gadā valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, kuram sekoja valsts pārvaldes institūciju un universitāšu tīrīšanas. To rezultātā daudzi cilvēki zaudēja savu darbu.

Gezi parka protesti sākās 2013. gada vasarā, kad Turcijas varas iestādes ar varu izklīdināja miermīlīgu demonstrāciju, kuras mērķis bija paust pretestību valdības plāniem apbūvēt vienu no Stambulas pēdējām zaļajām zonām - Gezi parku. Īsā laikā protestētāji izgāja ielās, lai protestētu pret vārda un pulcēšanās brīvības ierobežojumiem, kā arī sekulārās Turcijas pakāpenisko sairšanu. Neskatoties uz to, ka protestiem sākotnēji bija ekoloģisks raksturs, tie eventuāli izvērtās par ko daudz plašāku.

Turcijas sabiedrība vienmēr tāda ir bijusi. Jau kopš Turcijas Republikas dibināšanas 1923. gadā cilvēki ir sprieduši par to, ko īsti nozīmē būt turkam un to, kādai vajadzētu būt valsts virzībai. Cilvēki ir uzdevuši jautājumu – vai Turcijai vajadzētu kļūt modernai, sekulārai un prorietumnieciskai, jeb arī modernai, bet vairāk vērstai uz savu Osmāņu impērijas vēsturi, kā arī saitēm ar musulmaņu civilizāciju. Otrās nometnes piekritēji bieži piemin sultānu Mehmedu II, kurš iekaroja Bizantijas impērijas galvaspilsētu Konstantinapoli (mūsdienu Stambulu).

Atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no tā, kuram tiek vaicāts. Kemala Ataturka mantojuma kritiķiem Svētās Sofijas katedrāle, jeb Ajasofija ir šis pats Mehmeds II. Viņš, savukārt, simbolizē Stambulas iekarošanu. Savukārt, šī iekarošana nozīmē slavu un diženumu, kā arī uzvaru pār Rietumu civilizāciju.

Mehmeds II iekarotājs bija Osmāņu impērijas sultāns, kurš Turcijas vēsturē, galvenokārt, slavens ar to, ka 1453. gadā ieņēma Bizantijas impērijas galvaspilsētu Konstantinopoli. Šis notikums nozīmēja Bizantijas faktisku likvidēšanu un vārtu atvēršanu tālākai ekspansijai Balkānos un Eiropā.

Es domāju, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem šīs katedrāles vēsture ir neskaidra. Varbūt varat nedaudz to ieskicēt?

Ja nemaldos, tad to uzcēla 6. gs. Tas bija laiks, kad Anatolijas pussalu pārvaldīja Senās Romas impērijas mantiniece - Bizantijas impērija. Tai ir būtiska nozīme pareizticīgo kristiešu vidū, jo kā mēs zinām – bizantieši bija pareizticības nesēji. Iepriekš arī jau minēju, ka 1453. gadā Konstantinopoli iekaroja sultāns Mehmeds II, kurš pārvērta Ajasofiju par mošeju. Pēc tam, kad izveidojās Turcijas Republika, prezidents Mustafa Kemals Ataturks pieņēma lēmumu pārvērst mošeju par muzeju.

Tas tāpēc, ka viņš vēlējās radīt jaunu nāciju, kura varētu imitēt Rietumos pieņemtos modeļus. Šāda pieeja eksistēja līdz pat šim brīdim, kad prezidents Erdoans pieņēma lēmumu to atkal padarīt par mošeju.

Ja mēs runājam par mūsdienām, jūs esat iepriekš rakstījis, ka šo Erdoana lēmumu var izskaidrot ar to, ko jūs minējāt iepriekš – ar cīņu starp Rietumu un Islāma civilizācijām. Vai jūs tam piekrītat?

Jā. Ataturks savulaik mēģināja radīt jaunu valsti, taču viņa vadīšanas stils bija samērā autoritatīvs. Viņš izveidoja sekulāru Turcijas Republiku un tikai pēc tam centās panākt sabiedrības atbalstu. Savukārt, šis atbalsts nebija tik ļoti liels. Eksistēja cilvēki, kuriem bija kardināli citāda vīzija par to, kurā virzienā Turcijai būtu jāiet – tie paši, kuri vēlējās redzēt Turciju vairāk islāmisku. Viedokļu atšķirības pastāvēja pat Ataturka atbalstītāju vidū. Atcerēsimies to, ka Turcijas Republika tika radīta pēc tam, kad no Anatolijas pussalas tika patriekta Lielbritānija un citas Rietumu valstis.