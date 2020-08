Turkmenistānas prezidents uzrakstījis grāmatu par turkmēņu garīgajām vērtībām

Laikraksts "Neutral Turkmenistan" vēstīja, ka Berdimuhamedovs uzrakstījis grāmatu "Turkmēņu garīgā pasaule" par nācijas tradīcijām un to turpināšanu mūsdienās.

Berdimuhamedova ekscentriskais priekšgājējs Saparmurats Nijazovs, kurš aizgāja mūžībā 2006.gadā, uzrakstīja līdzīgu grāmatu ar nosaukumu "The Rukhnama", kas kļuva par centrālo elementu viņa personības kultā.

Šai grāmatai par godu galvaspilsētā tika uzstādīts milzīgs piemineklis, kas atgādina grāmatu, kas atveras un atskaņo fragmentus no teksta.

Taču pēc Nijazova nāves "The Rukhnama" zaudēja daļu no savas spozmes. To vairs nepārdod grāmatnīcās, bet joprojām iespējams iegādāties lietotus eksemplārus.