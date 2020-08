Atšķirībā no saviem vecākiem Lūtveita nepieredzēja nemieru laikus Ziemeļīrijā 20. gadsimta 70. un 80. gados. Tomēr tieši šī tradicionālā audzināšana Margaretas Tečeres Anglijas vidusslānī bija viens no iemesliem viņas kļūšanā par teroristi.

Kā vēstīts izdevumā “All That Is Interesting”, neviens no Lūtveitas bijušajiem klasesbiedriem, draugiem vai kolēģiem nespēja iedomāties, ka viņa varētu kļūt par bīstamu un vardarbīgu personu. Tomēr 2005. gada 7. jūlija terorakts Londonā pilnībā mainīja Lūtveitas dzīvi.